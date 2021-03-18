Верховная Рада Украина должна продолжить проводить заседания в пленарном режиме, несмотря на то, что в Киеве начиная с 20 марта вводится жесткий карантин из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

Об этом заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила "Стране".

"Стоит ограничить какие-то массовые мероприятия на округах, так как следующая неделя — работа на округах. Не нужно устраивать многолюдные собрания, особенно, если округ на территории "красной" зоны", — сообщила Кравчук.

Напомним, Киев все еще продолжает оставаться в "оранжевой зоне" карантина, но по решению местной власти карантинные ограничения ужесточат на три недели - с 20 марта по 9 апреля. Будет запрещена работа ТРЦ, кафе и рестораны смогут работать только на вынос, нельзя будет проводить массовые мероприятия.

Также мы писали, что спортзалы и салоны красоты столицы смогут продолжать работать в локдаун, но по предварительной записи.