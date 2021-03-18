Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что вспышка коронавирусной болезни в Украине продлится до конца апреля.

Об этом в четверг, 18 марта, информирует верифицированный Минздравом телеграм-канал "Коронавірус_інфо".

"Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине пока не будут вводить локдаун из-за вспышки коронавируса и спрогнозировал что вспышка Covid-19 продлится до конца апреля", - говорится в сообщении.

В то же время Степанов выразил мнение, что на данный момент вводить общенациональный жесткий карантин не нужно.

"(Необходимость в локдауне не возникнет), если будет больше обращено внимание именно на карантинные ограничения, действующие на территории региона, чтобы не допустить ситуацию до "красного" уровня. Если область перешла в этот уровень, то важно выполнять те правила, которые дает Министерство здравоохранения", - заявил министр.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки коронавирусом заразились еще 15 053 человека. За последние три месяца это самый высокий суточный показатель новых случаев Covid-19.

Ранее глава украинского Минздрава Максим Степанов заявил, что общенациональный локдаун будет введен в случае, если от 50% до 70% всех областей окажутся в "красной" зоне эпидемиологической опасности. На данный момент в "красной" зоне находятся четыре области.