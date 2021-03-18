Мать восьмилетней Миланы Дарья Маханец прокомментировала скандальные публикации в Инстаграме ее дочери о личной жизни с 13-летним парнем Пашей Пай. Она заявила, контент изначально был рассчитан на детей, а не других пользователей, которые неправильно трактуют откровенных фото малолетней пары.

Об этом Дарья Маханец рассказала в сюжете программы ТСН, видео обнародовано в YouTube.

По словам мами Миланы, фото в постели, которые шокировали многих пользователей соцсети, это шутка. В целом, добавила Дарья, дети только повторяют тренды, популярные среди других блоггеров, но об отношениях и речи быть не может.

"У них нет отношений, отношений. Они... партнеры. Это такая хайповая тематика развития детской страницы. Это было рассчитано на детей, а не на выход куда-то. То есть там не укладывался какой-то смысл, который сейчас возвышается в каком извращенном характере", - говорит Дарья Маханец.

Кроме того, она заявила, что на блоге детей не зарабатывает, максимум от торговых марок по Instagram получает товары за упоминание их бренда в сториз.

"Я никогда не планировала зарабатывать деньги на ребенке. Я не планирую сама зарабатывать. Я планирую, что может, когда она вырастет популярным блогером, когда будет в состоянии сама вести страницу - чтобы она была популярна", - объяснила женщина.

Напомним, восьмилетняя Мила Маханец публикует в своем Instagram фотографии, на которых целуется со своим 13-летним парнем и спит с ним вместе. За аккаунтом следит почти полмиллиона людей и еще 6 млн - в других соцсетях. На эту историю уже отреагировали юристы, которые увидели в откровенных фото признаки растления и детской порнографии.

В частности детский омбудсмен Николай Кулеба заявил, что обратился по этому поводу в Генпрокуратуру, МВД и киберполицию, после чего подписчики Милы атаковали его страницу в Instagram.

В итоге полиция открыла дело по факту распространения порнографических материалов в связи с публикацией в сети фотографий поцелуя Паши с Миланой. После этого с Instagram восьмилетней блогерши исчезло большинство скандальных совместных фото с Пашей.

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