Советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович считает, что мир находится на пороге "войны всех против всех".

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24" в среду, 17 марта.

По словам Арестовича, Российская Федерация использует против Украины четыре силы - военную, дипломатическую, информационную и экономическую.

"Сейчас мы живем в мире, когда информационное событие может весить больше, чем событие на фронте. Мне кажется, мир пришел в движение, и мы будем иметь дело с войной всех против всех, в серых зонах, по крайней мере, до 2035 года. И Украина как страна, которая находится на переломе геополитических плит, на переломе эпох, не пройдет мимо этого. Это не первая украинско-российская война и, к сожалению, не последняя", - сказал советник украинской делегации в ТКГ.

Видео: YouTube/ Украина 24

В последнее время Арестович нередко выступает с прогнозами касательно возможного полномасштабного конфликта. В интервью одному из украинских изданий он заявил, то при условии полномасштабного конфликта с Российской Федерацией Украина устроит противнику "Афганистан, но только покруче" и будет не только обороняться, но "отлупит" и даже "пойдет в контрнаступление".

При этом в 2017 году Арестович признался, что с начала войны на Донбассе методично врал в своих блогах и комментариях, выступая в качестве "военного эксперта".