Москва ждет от Вашингтона разъяснений по поводу высказываний президента США Джо Байдена, который назвал Путина убийцей и заявил, что тот заплатит за вмешательство в американские выборы.

Об этом со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарова сообщает "Интерфакс".

Она сообщила, что в Москве хотели бы услышать разъяснения о словах Байдена по поводу Путина.

"Почему мы должны... все время переводить с их странного, непонятного политического птичьего языка на нормальный", - сказала Захарова.

Она предположила, что "может быть их журналисты, или наши журналисты, попытаются их (представителей администрации США - Ред.) разговорить, что конкретно имелось в виду?".

Напомним, спикер Госдумы РФ назвал "истерикой от бессилия" заявление Байдена об "убийце-Путине".

Также мы писали о том, что в Кремле прокомментировали назвали "очень плохими высказываниями" слова Байдена об "убийце" Путине.