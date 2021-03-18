Президент США Джо Байден своими скандальными высказываниями в адрес российского лидера Владимира Путина показал, что Белый дом не намерен налаживать отношения с Кремлем.

Об этом в четверг, 18 марта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Я бы не был многословным, реагируя на это. Скажу только, что это очень плохие высказывания президента США. Он (Байден - Ред.) однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной, и дальше будем исходить именно из этого", - заявил представитель главы российского государства.

В то же время Песков воздержался от подробностей касательно дальнейших взаимоотношений США и России, а на уточняющий вопрос ответил: "К сказанному мне нечего добавить".

Также он затруднился сказать, планирует ли сам Путин отреагировать на слова американского визави. "Не могу вам точно сказать", - сказал Песков.

Кроме того, по его словам, посол России в США Анатолий Антонов приглашен в Москву для консультаций и "ревизии российско-американских отношений".

Напомним, в среду, 17 марта, Джо Байден в интервью телеканалу ABC дал оценку выводам американской разведки, которая обвинила Москву в новом вмешательстве в выборы США в ноябре 2020 года в пользу Дональда Трампа. Спецслужба сообщила, что Путин санкционировал операции в прошлом году, чтобы нанести ущерб президентской кампании Байдена и обострить напряженность в США. "Он заплатит цену", - сказал Байден о Путине.

Кроме того, президент США утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он убийцей президента России.