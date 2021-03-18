В городе Новочебоксарске, который находится в Чувашской Республике Российской Федерации, пятиклассник Макар спрыгнул с 23 этажа, потому что дал "слово пацана". Мальчик упал на припаркованную у подъезда газель, в результате чего ему удалось выжить.

Об этом пишет Телеграм-канал Mash в четверг, 18 марта.

Известно, что сейчас Макар находится в реанимации с тяжелыми травмами.

Перед тем, как спрыгнуть мальчик оставил предсмертную записку двумя этажами выше. В ней Макар объяснил, почему решил на такой поступок. Причиной этому послужил спор с неким Андреем из-за девушки Сони.

"Мама, папа, я вас очень сильно люблю, и не надо плакать, хорошо? У меня есть к вам просьба: когда Саша вырастет, не надо ей говорить, что у неё был старший брат, а скажите ей только в 18 лет. Мама, спасибо, что ты мне подарила детство. Папа, ты, пожалуйста, не плачь, хорошо, и да, я сброшусь с крыши, потому что я Андрею сказал: если ты поженишься с Соней, то я сброшусь с крыши, и если ты ей расскажешь, то я точно сброшусь. Андрей не поверил в мои слова, посчитал их шуткой и сказал ей, а я пошёл на 25-этажку спрыгивать с крыши. Вы потом скажете, зачем ты сбросился с крыши, а я вам скажу - я дал слово пацана!", - говорится в предсмертной записке Макара.

Ранее мы рассказывали о волне подростковых суицидов в Украине. На Закарпатье повесилась школьница, в Одессе парень спрыгнул с 15-го этажа.

Также сообщали, как в прошлом году школьник оставил предсмертную записку и спрыгнул с 16 этажа.