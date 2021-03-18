В Киеве в ночь с пятницы на субботу 20 марта до 9 апреля вводятся усиленные карантинные ограничения. Об этом заявил мэр Виталий Кличко на брифинге.

Кличко начал с того, что в столице растет число заболевших ковидом. Сегодня статистика такая:

новые случаи - 1092,

госпитализированы - 148,

скончались - 35,

число свободных коек - менее 30%,

Мэр добавил, что 16 марта публично обратился в Кабмин с просьбой расширить перечень ограничений для оранжевой зоны, в которой сейчас находится Киев. На это премьер Денис Шмыгать ответил, что оставляет местной власти оперативно реагировать самостоятельно. Это Виталий Кличко воспринял как руководство к действию - "ввести суровые карантинные ограничения".

Каким будет локдаун в Киеве до 9 апреля

С 00:00 субботы 20 марта до 9 апреля включительно (пятница) на три недели вводятся ограничения.

В Киеве запрещается:

Работа учреждений культуры. Будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы.

Работа ТРЦ. В них будут открыты продуктовые магазины, аптеки, зоомагазины, магазины по продаже средств гигиены и бытовой химии.

Проведение религиозных богослужений запрещается в случае, если не обеспечена площадь помещения не менее 10 м2 на одного человека.

Проведение всех массовых мероприятий: развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других.

Присутствие зрителей на спортивных соревнованиях. Это ограничение касается в том числе сегодняшнего футбольного матча "Шахтер" - "Рома", а также матчей национальной сборной Украины - с Финлядией 28 марта и с Казахстаном 31 марта.

Другие ограничения:

Заведения общественного питания - кафе и рестораны - будут работать исключительно навынос.

Будут работать - при соблюдении строгих норм и без работы кафе - автозаправочные станции.

Парикмахерские, салоны красоты смогут принимать посетителей по предварительной записи. Как и фитнес и спортивные залы - но без групповых занятий.

Будут работать детские сады. Школы после каникул вернутся к учебе - но дистанционно. Таким образом, школьники пробудут дома три недели: одну на каникулах - с 18 по 28 марта, две на удаленном обучении - с 29 марта по 11 апреля.

Частный бизнес, все предприятия и организации бюджетной сферы, должны перейти на дистанционную работ. Исключение - предприятия критической инфраструктуры.

Общественный транспорт столицы будет работать в обычном режиме. С соблюдением строгих норм перевозки пассажиров и масочного режима. С заполненностью мест для сидения на 50%.

Напомним, ранее Кличко обратился в Кабмин с просьбой усилить ограничения в "оранжевой" зоне, в которой находится столица.

Также мы писали о том, что Шмыгаль призвал местные власти не ждать указаний и самостоятельно усиливать в городах карантин.