Киев на три недели уходит в локдаун. Перечень ограничений
В Киеве в ночь с пятницы на субботу 20 марта до 9 апреля вводятся усиленные карантинные ограничения. Об этом заявил мэр Виталий Кличко на брифинге.
Кличко начал с того, что в столице растет число заболевших ковидом. Сегодня статистика такая:
- новые случаи - 1092,
- госпитализированы - 148,
- скончались - 35,
- число свободных коек - менее 30%,
Мэр добавил, что 16 марта публично обратился в Кабмин с просьбой расширить перечень ограничений для оранжевой зоны, в которой сейчас находится Киев. На это премьер Денис Шмыгать ответил, что оставляет местной власти оперативно реагировать самостоятельно. Это Виталий Кличко воспринял как руководство к действию - "ввести суровые карантинные ограничения".
Каким будет локдаун в Киеве до 9 апреля
С 00:00 субботы 20 марта до 9 апреля включительно (пятница) на три недели вводятся ограничения.
В Киеве запрещается:
Работа учреждений культуры. Будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы.
Работа ТРЦ. В них будут открыты продуктовые магазины, аптеки, зоомагазины, магазины по продаже средств гигиены и бытовой химии.
Проведение религиозных богослужений запрещается в случае, если не обеспечена площадь помещения не менее 10 м2 на одного человека.
Проведение всех массовых мероприятий: развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других.
Присутствие зрителей на спортивных соревнованиях. Это ограничение касается в том числе сегодняшнего футбольного матча "Шахтер" - "Рома", а также матчей национальной сборной Украины - с Финлядией 28 марта и с Казахстаном 31 марта.
Другие ограничения:
Заведения общественного питания - кафе и рестораны - будут работать исключительно навынос.
Будут работать - при соблюдении строгих норм и без работы кафе - автозаправочные станции.
Парикмахерские, салоны красоты смогут принимать посетителей по предварительной записи. Как и фитнес и спортивные залы - но без групповых занятий.
Будут работать детские сады. Школы после каникул вернутся к учебе - но дистанционно. Таким образом, школьники пробудут дома три недели: одну на каникулах - с 18 по 28 марта, две на удаленном обучении - с 29 марта по 11 апреля.
Частный бизнес, все предприятия и организации бюджетной сферы, должны перейти на дистанционную работ. Исключение - предприятия критической инфраструктуры.
Общественный транспорт столицы будет работать в обычном режиме. С соблюдением строгих норм перевозки пассажиров и масочного режима. С заполненностью мест для сидения на 50%.
Напомним, ранее Кличко обратился в Кабмин с просьбой усилить ограничения в "оранжевой" зоне, в которой находится столица.
Также мы писали о том, что Шмыгаль призвал местные власти не ждать указаний и самостоятельно усиливать в городах карантин.