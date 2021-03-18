Послы G7 поддерживают суверенитет и независимость Украины. Фото: flickr

Министры иностранных дел стран Большой семерки (G7) поддержали создание Украиной "Крымской платформы" и осудили действия Российской Федерации, которые подрывают независимость Украины, а также нарушение Россией Минских соглашений.

Соответствующее заявление G7 обнародовано в четверг, 18 марта.

В заявлении главы МИД  Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки и Высокий представитель Европейского Союза единогласно осудили действия РФ в отношении Украины.

Спустя уже семь лет после аннексии Крыма и Севастополя, министры подчеркивают, что "попытки России узаконить ее не признаются и не будут признаны". Также в G7 осудили случаи нарушения прав человека на аннексированном полуострове, в частности прав Крымских татар.

"Мы в принципе приветствуем инициативу Украины по созданию Международной Крымской платформы для консолидации усилий международного сообщества по Крыму", - говорится в заявлении.

Помимо этого, послы призвали Россию соблюдать Минские соглашения, потому что РФ "является стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником". В G7 поддерживают режим прекращения огня на Донбассе, но напомнили, что конфликт все еще продолжает наносить большой ущерб и призвали Москву перестать оказывать финансовую и военную поддержку вооруженным формированиям на востоке Украины, а также предоставлять российское гражданство сотням тысяч украинцев.

"Большая семерка по-прежнему полностью привержена осуществлению санкций и будет продолжать поддерживать Украину в поддержку ее независимости, суверенитета и территориальной целостности в рамках ее международно-признанных границ. Крым - это Украина", - резюмировали в заявлении.

Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в свою очередь поблагодарили Большую семерку за поддержку.

"Это настоящий жест дружбы - поддержать нашу инициативу по созданию Международной крымской платформы для консолидации усилий международного сообщества в отношении Крыма и прекращения российской агрессии. Украина движется к миру", - написал Зеленский в своем Twitter-аккаунте.

Президент Украины поблагодарил послов Большой семерки за поддержку. Скриншот из твиттера Зеленского

"Приветствую сильный сигнал поддержки Украины и осуждения агрессии РФ от министров иностранных дел G7. Россия - сторона конфликта, не посредник, должна разблокировать мирный процесс. Оправдать оккупацию Крыма никогда не удастся. Прочная поддержка Крымской платформы", - написал Кулеба.

Глава МИД Украины поблагодарил послов большой семерки за поддержку. Скриншот из твиттера Кулебы

Напомним, 23 августа 2021 года состоится саммит межфракционного депутатского объединения "Крымская платформа", призванного по замыслу украинских властей поддержать международное внимание к теме полуострова.

Также сообщалось, что в МИД РФ назвали "Крымскую платформу" посягательством на "территориальную целостность России".

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