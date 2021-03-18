Министры иностранных дел стран Большой семерки (G7) поддержали создание Украиной "Крымской платформы" и осудили действия Российской Федерации, которые подрывают независимость Украины, а также нарушение Россией Минских соглашений.

Соответствующее заявление G7 обнародовано в четверг, 18 марта.

В заявлении главы МИД Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки и Высокий представитель Европейского Союза единогласно осудили действия РФ в отношении Украины.

Спустя уже семь лет после аннексии Крыма и Севастополя, министры подчеркивают, что "попытки России узаконить ее не признаются и не будут признаны". Также в G7 осудили случаи нарушения прав человека на аннексированном полуострове, в частности прав Крымских татар.

"Мы в принципе приветствуем инициативу Украины по созданию Международной Крымской платформы для консолидации усилий международного сообщества по Крыму", - говорится в заявлении.

Помимо этого, послы призвали Россию соблюдать Минские соглашения, потому что РФ "является стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником". В G7 поддерживают режим прекращения огня на Донбассе, но напомнили, что конфликт все еще продолжает наносить большой ущерб и призвали Москву перестать оказывать финансовую и военную поддержку вооруженным формированиям на востоке Украины, а также предоставлять российское гражданство сотням тысяч украинцев.

"Большая семерка по-прежнему полностью привержена осуществлению санкций и будет продолжать поддерживать Украину в поддержку ее независимости, суверенитета и территориальной целостности в рамках ее международно-признанных границ. Крым - это Украина", - резюмировали в заявлении.

Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в свою очередь поблагодарили Большую семерку за поддержку.

"Это настоящий жест дружбы - поддержать нашу инициативу по созданию Международной крымской платформы для консолидации усилий международного сообщества в отношении Крыма и прекращения российской агрессии. Украина движется к миру", - написал Зеленский в своем Twitter-аккаунте.

"Приветствую сильный сигнал поддержки Украины и осуждения агрессии РФ от министров иностранных дел G7. Россия - сторона конфликта, не посредник, должна разблокировать мирный процесс. Оправдать оккупацию Крыма никогда не удастся. Прочная поддержка Крымской платформы", - написал Кулеба.

Напомним, 23 августа 2021 года состоится саммит межфракционного депутатского объединения "Крымская платформа", призванного по замыслу украинских властей поддержать международное внимание к теме полуострова.

Также сообщалось, что в МИД РФ назвали "Крымскую платформу" посягательством на "территориальную целостность России".