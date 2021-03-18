На российском полуострове Камчатка уже около месяца извергается вулкан Ключевая сопка, что привлекает внимание туристов. Самые отчаянные из них не просто гуляют среди рек текущей лавы, но даже готовят в ней еду. В частности, туристы пожарили там сосиски.

Соответствующее видео опубликовал Телеграм-канал РИА "Новости"

На нем запечатлено, как турист жарит на сковородке на завтрак на остывающей лаве сосиски и говорит, что собирается пройтись, чтобы заглянуть в жерло вулкана.

На других видео многие туристы-экстремалы ходят у вулкана, как ни в чем не бывало, при этом из него вылетают лавовые бомбы.

Стоит отметить, что высота вулкана - 4,75 км. Он находится на правом берегу реки Камчатка в 360 км от Петропавловска-Камчатского и считается одним из наиболее активных в мире.

Ранее мы показывали фото, как в апреле прошлого года на Камчатке извергался вулкана Ключевская сопка.

Также рассказывали, что на Сицилии с новой силой начал извергаться вулкан Этна.