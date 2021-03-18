Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), первый президент страны Леонид Кравчук, считает что вопрос с водой в Крыму может стать причиной вторжения России в Украины. РФ, по мнению Кравчука, может предпринять попытку пробить сухопутный коридор к полуострову.

Об этом Кравчук сказал в эфире "Радио Свобода".

"Я думаю, что вопрос воды для Крыма будет обостряться, я думаю, что это будет один из толчков для России пробить дорогу оттуда в Украину. Херсон, Мариуполь - эту часть они хотят как-то пробить в Крым, чтобы обеспечить Крым водой. Это будет одна из причин больших атак или больших агрессивных шагов России. Это возможно. Но заставить таким образом Украина поставлять воду - ничего не получится", - сказал Кравчук.

При этом он считает что ответственность за ситуацию с водой в аннексированном Крыму должна нести Россия, а Украине не будет поставлять воду, поскольку она может пойти на нужды военных, хотя ранее Кравчук допускал подачу воды на полуостров в случае гуманитарной катастрофы.

"Сейчас я вижу, что Крым хотят превратить в военную базу и уже введен Крым в систему Российской Федерации, стал одним из округов, то теперь всего несет ответственность Россия. И Украина просто так поставлять воду в Крым не будет, потому что мы не знаем, кому эта вода пойдет - гражданам на полив, или военным заводам, или еще кому-то. За все несет ответственность Россия", - добавил первый президент.

Кравчук о воду в Крыму с 42:02

Напомним, власти аннексированного Крыма собираются подать в суд на Украину за перекрытие Северо-Крымского канала.

Также сообщалось, что Крыму грозит водный коллапс.

