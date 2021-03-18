Исключенный из партии "Слуга народа" Народный депутат Александр Дубинский обвинил Офис Президента в попытке вмешательства в дела Соединенных Штатов, за что против него ввели американские санкции.

Об этом он рассказал в видеообращении, обнародованном в Youtube.

Он заявил, что именно в ОП его просили поучаствовать в пресс-конференции с нардепом Андреем Деркачем (где тот опубликовал новые пленки с разговорами бывшего президента Петра Порошенко и американского лидера Джо Байдена) и инициировать создание временной следственной комиссии Верховной Рады.

По словам Дубинского, после его отказа, регистрацию следственной комиссии организовал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и даже протянул ее через регламентный комитет Рады.

"Я не имею отношения к публикации пленок Байдена и их тиражированию", - заявил политик, уточнив, что его обвиняют в обратном.

Народный депутат Давид Арахамия ответил на обвинения Дубинского.

По словам Давида Арахамии, после введения санкции Дубинский столкнулся с рядом жизненных неудобств – ему даже проблематично проводить финансовые операции, а сейчас он обвиняет остальных в том, в чем сам виновен.

При этом он не решился судить, справедливо или нет против Дубинского ввели санкции.

"Он же умный парень …пройдет некоторое время и будет некоторая переоценка происходящего", - заявил Арахамия в интервью PavlovskyNews

Напомним, ранее Деркач в интервью "Стране" заявил, что Дубинский не причастен к публикации пленок с разговорами Порошенко и Байдена и попал под американские санкции совсем по другой причине.

"Мой коллега, нардеп Александр Дубинский, не имеет никакого отношения ни к каким пленкам, которые мы публиковали. Дубинский работал большей частью самостоятельно", - сообщил Андрей Деркач.

После того, как Дубинский попал под санкции США и после публикации пленок его исключили из партии "Слуга народа", а позже отстранили от руководства Киевской областной организацией партии.