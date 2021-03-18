Подписчики восьмилетней блогерши Миланы Маханец, которая попала в громкий скандал из-за откровенных снимков с ее 13-летним парнем Пашей Паем, в Instagram атаковали страницу уполномоченного президента Украины по правам ребенка Николая Кулебы.

После того как отношения Миланы и Паши вызвали широкий резонанс общественности, детский омбудсмен Кулеба заявил о том, что создание фото и видео о романтических отношениях между детьми нарушает права ребенка. Кулеба заявил, что сразу обратился в МВД, Генпрокуратуру, киберполицию и социальные службы. Уже на следующий день полицейские открыли дело по факту распространения порнографических материалов в связи с публикацией в сети фотографий поцелуя 13-летнего блогера Паши Пайема с 8-летней моделью Миланой Маханец.

Милана решила обратиться к омбудсмену с предложением встретиться лично, чтобы разъяснить ситуацию. Она отправила ему сообщение в Instagram, а в сториз выложила его скриншот с подписью: "Я надеюсь, что вы действительно боретесь за справедливость". Также блогерша тегнула аккаунт Кулебы, чтобы на него можно было перейти.

Вероятно, ответа от Кулебы девочка не получила (омбудсмен является не очень активным пользователем соцсети, последний пост на его странице появился еще 31 декабря 2020 года). После этого Милана призвала своих поклонников атаковать страницу Кулебы, чтобы обратить его внимание на ситуацию. Тогда подписчики стали переходить на страницу омбудсмена и оставлять сообщения "Мы за Милану" или просто оставлять в комментариях эмодзи с цветочком.

Напомним, из-за отношений между 8-летней Миланы и 13-летним Паши недавно разгорелся скандал. "Страна" разбиралась, что известно про Instagram-роман 8-летней блогерши и 13-летнего парня, спящих вместе.

Также мы писали о том, что 8-летняя Милана, которая публично ведет роман в соцсетях, оказалась внучкой чиновника Верховной Рады.