Лину Костенко хотят выдвинуть на Нобелевскую премию. Фото: Facebook

В Украине хотят выдвинуть кандидатуру поэтессы и писательницы Лины Костенко на получение Нобелевской премии по литературе в 2022 году.

Об этом в Facebook сообщила нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук.

Комитет Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики планирует поддержать постановление об обращении Верховной Рады о выдвижении Костенко на соискание Нобелевской премии по литературе. Этот вопрос обсуждался на очередном заседании комитета 17 марта. 

"Поддержим для номинации на присуждение Нобелевской премии по литературе в 2022 году кандидатуру украинской поэтессы и писательницы Лины Костенко", - написала Кравчук.

Лина Костенко - украинская писательница-шестидесятница, поэтесса. Сейчас ей 90 лет. Ее книги "Над берегами вечной реки" (1977), "Маруся Чурай" (1979), "Неповторимость" (1980) стали важными явлениями для развития современной украинской поэзии.

Кравчук - о выдвижении Костенко на Нобелевскую премию. Скриншот фейсбук-сообщения

Кравчук - о выдвижении Костенко на Нобелевскую премию. Скриншот фейсбук-сообщения

Напомним, Нобелевскую премию по литературе-2018 получила польская писательница украинского происхождения Ольга Токарчук.

Также мы писали о том, что Нобелевская премия по литературе-2020 была присуждена американке, которая пишет стихи об изоляции и психологических травмах.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.