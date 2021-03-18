В Украине хотят выдвинуть кандидатуру поэтессы и писательницы Лины Костенко на получение Нобелевской премии по литературе в 2022 году.

Об этом в Facebook сообщила нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук.

Комитет Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики планирует поддержать постановление об обращении Верховной Рады о выдвижении Костенко на соискание Нобелевской премии по литературе. Этот вопрос обсуждался на очередном заседании комитета 17 марта.

"Поддержим для номинации на присуждение Нобелевской премии по литературе в 2022 году кандидатуру украинской поэтессы и писательницы Лины Костенко", - написала Кравчук.

Лина Костенко - украинская писательница-шестидесятница, поэтесса. Сейчас ей 90 лет. Ее книги "Над берегами вечной реки" (1977), "Маруся Чурай" (1979), "Неповторимость" (1980) стали важными явлениями для развития современной украинской поэзии.

Напомним, Нобелевскую премию по литературе-2018 получила польская писательница украинского происхождения Ольга Токарчук.

Также мы писали о том, что Нобелевская премия по литературе-2020 была присуждена американке, которая пишет стихи об изоляции и психологических травмах.