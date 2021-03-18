В США разработали специальное оружие, представляющее собой рой недорогих дронов, которые могут проводить массированные атаки по противовоздушной обороне противника.

Об этом пишет The Drive.

Пентагон завершил разработку этого оружия в рамках проекта Low-Cost Cruise Missile (LCCM). Недорогие беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Coyote версии Block 3 компании Raytheon могут перенацеливаться и обмениваться задачами, а также проводить синхронизированные массированные атаки на системы ПВО противника (например, России и Китая), приводящие к тому, что количество целей для поражения значительно превосходит возможности огневой мощи обороняющейся стороны.

Беспилотники в составе роя могут выполнять различные задачи, в частности, разведывательные и ударные, а также выступать ложными целями. Среди заявляемых возможностей созданной системы - динамическое реагирование на приоритетную среду угроз с одновременным выполнением совместной идентификации и распределения целей наряду с синхронизированными атаками.

Пентагон передал армии, ВВС, Военно-морским силам (ВМС) и Корпусу морской пехоты (КМП) США материалы соответствующих разработок. При этом в документации под Coyote может подразумеваться как БПЛА, так и крылатая ракета.

Напомним, США запретили экспорт и импорт оружия и оборонных услуг в Россию.

Также мы писали о том, что США разместили разведывательно-ударные дроны в Румынии.