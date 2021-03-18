Жителей Алданского района Якутии просят быть осторожными и не посещать определенную территорию в связи с падением части ракеты-носителя "Союз-2" после ее пуска.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Алданского района Якутии.

Там рассказали, что речь идет о запуске ракеты с космическим аппаратом OneWeb, который назначен на 25 марта (резервные дни - с 26 по 29 марта ) с 4:00 до 5:00 (по киевскому времени)

Специалисты объявили район падения головного обтекателя временно опасным.

"Просьба к жителям района, а также гражданам, ведущим кочевой (полукочевой) образ жизни, соблюдать меры предосторожности, воздержавшись от посещения данной территории в указанное время", - предупредили в администрации Алданского района.

По информации РИА "Новости", предупреждения приходят тем, кто проживает в Алданском и Кобяйском районах, при этом на сайте второго района информации о пуске ракет нет.

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