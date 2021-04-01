1 апреля во всем мире отмечают День дурака или праздник смеха, когда принято по-доброму разыгрывать друг друга и вместе смеяться над невинными шутками.

История праздника

Существует несколько теорий возникновения праздника. По одной из них, День дурака появился после перехода на Григорианский календарь, когда праздновать Новый год начали не весной, а в январе. Тех, кто по старинке продолжал отмечать Новый год с 25 марта по 1 апреля называли апрельскими дураками.

Еще одна версия связывает веселые розыгрыши 1 апреля с празднованием весеннего равноденствия, которое традиционно встречали с шутками и шумными народными гуляньями. Шутливый праздник отмечали в Древнем Риме и древней Индии, обычай обманывать 1 апреля встречается даже в исландских сагах. То есть это очень давний праздник.

День дураков в России появился при Петре I. Однажды 1 апреля жители Петербурга проснулись от пожарной тревоги. Потом выяснилось, что она прозвучала в шутку.

Как отмечают День дурака в разных странах

В Украине существует традиция отмечать 1 апреля День юмора и устраивать в Одессе традиционную "Юморину" с карнавальным шествием и фестивалем клоунов "Комедиада". В прошлом году из-за коронавируса фестиваль смеха был отменен.

Во Франции 1 апреля посвящен "Дню рыбы" - на улицах Парижа можно встретить обманутых людей, которые несут рыбу на праздник. Так местные жители подшучивают друг над другом, называя жертв своих розыгрышей "апрельскими рыбами".

В Финляндии шутят все - от политиков до СМИ. Главное, чтобы шутки были необидными. Также здесь сохранилась шуточная традиция давать невыполнимые поручения близким, например принести стеклянные ножницы для подрезки растений, сладкий уксус или комариный жир.

В Англии с полуночи до полудня 1 апреля разыгрывают своих знакомых. Им дают разные прозвища. После 12:00 все розыгрыши принято прекращать, потому что считается, что они приносят неудачу.

В Шотландии День смеха длится два дня - 1 и 2 апреля, а шутки могут быть достаточно грубыми. Всех, кто попался, называют разинями.

В Испании отмечают "День наивных" 28 декабря, а 1 апреля подшучивают над друзьями и знакомыми по телефону, но уже не так массово. Испанские СМИ в этот день тоже могут подшутить, за что обязательно извинятся на следующий день.

Розыгрыши на 1 апреля

Распространенные первоапрельские розыгрыши - замечания, что "спина белая", шнурки развязались, наклейки с надписями, приклеенные на спину или стул.

Среди безобидных домашних розыгрышей - приклеить "глазки" на продукты в холодильнике.

Если обработать кусочек мыла бесцветным лаком, то после того, как он высохнет, мыло не будет мылиться.

В офисе коллегу озадачит "неработающая" мышка.

Или "синий экран смерти" - фото, установленное как обои рабочего стола.

Картинки и открытки с 1 апреля

С 1 апреля! Желаю больше поводов для улыбок, смеха и радости!

Лучше 1 апреля никому не верить,

От глупцов сегодня запирать все двери.

Пусть в жизни будет много шуток и улыбок! В День смеха юмор будет приличным, а розыгрыши никого не обидят.

Пусть настроение будет ярким,

В семье веселье шумное царит,

Побольше радостных минут,

Когда смешинки рядом оживут!

Желаю смеяться так много,

Чтоб заболели животы!

Всего вам самого смешного,

Веселья, шуток, доброты!

Желаю повеселиться и подурачиться сегодня от души!

Сегодня поздравления просты - отставить в сторону все вазы и цветы.

Звонким смехом чтоб друзей взбодрить, над каждым в этот праздник нужно мило подшутить!

Желаю смеяться сегодня так дружно,

Чтоб шутки все беды с собой унесли!

В день прикольный и смешной

Желаем радости большой,

Чтоб - улыбка до ушей,

Хоть завязочки пришей.