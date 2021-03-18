Депутат немецкого бундестага Вальдемар Гердт прокомментировал высказывание украинского посла в Германии Андрея Мельника, который заявил, что Берлин должен помогать Украине вернуть Крым.

Об этом сообщает РИА "Новости" в четверг, 18 марта.



"Маразм крепчает. Больше и добавить нечего", - сказал он, добавив, что оценки крымского вопроса в подобном контексте вызывают недоумение.

Напомним, днем ранее Андрей Мельник написал в колонке для Berliner Zeitung, что Германия должна сыграть решающую роль в прекращении аннексии Крыма, поскольку у страны есть "моральный долг" перед Украиной из-за нацистской оккупации в прошлом.

"Моральный долг Федеративной Республики положить конец незаконной оккупации Крыма следует прежде всего из всегдашней исторической ответственности Германии перед Украиной за нацистскую тиранию с более чем 8 миллионами украинских жертв войны", - написал он.

В Госдуме России прокомментировали также высказывания украинского посла и сказали, что такие заявления являются недопустимыми в контексте международного сотрудничества.

"Страна" подробно разбиралась, почему посол Украины обвинил Германию в оккупации Крыма.