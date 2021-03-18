62-летний житель села Счастливое Херсонской области, задержанный 14 марта по подозрению в изнасиловании и убийстве 7-летней Марии Борисовой, сознался в содеянном.

Об этом в Facebook сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

"Он рассказал. Мы сразу были уверены, что взяли именно того. Но он долго отрицал. Опыт общения с людьми в погонах у него есть, ведь за плечами – 5 лет тюрьмы – это последняя ходка, а их было 4", - написал Клименко.

По его словам, причастность подозреваемого к преступлению подтвердили результаты ДНК-экспертизы.

"Да, для следствия его признание является важным. Но более значимым является заключение ДНК-экспертизы. Биологические образцы, найденные на погибшей девочке, принадлежат задержанному. Это факт", - сообщил Клименко.

По его словам, сейчас подозреваемый остается под стражей. Полиция собирает и должным образом оформляет доказательную базу.

Кроме того, во время допроса задержанный признался, что тело мертвой 7-летней Марии Борисовой засунул в мешок и завязал шнуром.

Напомним, 7-летняя Мария Борисова пропала в селе Счастливое под Херсоном 7 марта. Ее искали четыре дня. В итоге тело девочки нашли в мешке в недостроенном сарае. При этом территорию там уже проверяли, поэтому правоохранители заподозрили, что труп подбросил кто-то из местных жителей.

После проведения экспертиз полиция 14 марта задержала 62-летнего односельчанина семьи Борисовых. "Страна" писала о том, что говорили односельчане о подозреваемом в убийстве Марии Борисовой.