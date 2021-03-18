В Украине за сутки коронавирусом заразились еще 15 053 человек. За последние три месяца это самый высокий суточный показатель новых случаев Covid-19. Последний раз более 15 тысяч новых зараженных за сутки фиксировали 4 декабря 2020 года (тогда был выявлен 15 131 случай за сутки).

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная министром здравоохранения Максимом Степановым в четверг, 18 марта, на его странице в Facebook.

С начала пандемии общее число случаев Covid-19 достигло 1 504 076.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (+1092), Житомирской (+1092), Одесской (997) и Хмельницкой (+800) областях.

В двух областях - Херсонской и Луганской - число новых пациентов оказалось меньше ста: там за сутки заразились 96 и 74 человека соответственно.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев - 1092 случая;

Винницкая область - 751 случай;

Волынская область - 330 случаев;

Днепропетровская область - 655 случаев;

Донецкая область - 651 случай;

Житомирская область - 1398 случаев;

Закарпатская - 614 случаев;

Запорожская область - 428 случаев;

Ивано-Франковская область - 559 случаев;

Киевская область - 727 случаев;

Кировоградская область - 149 случаев;

Луганская область - 74 случая;

Львовская область - 1092 случая;

Николаевская область - 424 случая;

Одесская область - 997 случаев;

Полтавская область - 394 случая;

Ровенская область - 390 случаев;

Сумская область - 570 случаев;

Тернопольская область - 692 случая;

Харьковская область - 732 случая;

Херсонская область - 96 случаев;

Хмельницкая область - 800 случаев;

Черкасская область - 367 случаев;

Черновицкая область - 596 случаев;

Черниговская область - 475 случаев.

Ранее мы рассказывали, что Министерство здравоохранения Украины расширило оранжевую зону карантина, добавив туда шесть областей. По состоянию на сегодняшний день, 17 украинских регионов оказались в "оранжевой" зоне, четыре области - "желтые", столько же "красные".

Также сообщали, что в Киеве из-за коронавируса весенние каникулы для школьников начнутся раньше срока.