Коронавирус в Украине побил декабрьский антирекорд
В Украине за сутки коронавирусом заразились еще 15 053 человек. За последние три месяца это самый высокий суточный показатель новых случаев Covid-19. Последний раз более 15 тысяч новых зараженных за сутки фиксировали 4 декабря 2020 года (тогда был выявлен 15 131 случай за сутки).
Об этом свидетельствует статистика, обнародованная министром здравоохранения Максимом Степановым в четверг, 18 марта, на его странице в Facebook.
С начала пандемии общее число случаев Covid-19 достигло 1 504 076.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (+1092), Житомирской (+1092), Одесской (997) и Хмельницкой (+800) областях.
В двух областях - Херсонской и Луганской - число новых пациентов оказалось меньше ста: там за сутки заразились 96 и 74 человека соответственно.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев - 1092 случая;
Винницкая область - 751 случай;
Волынская область - 330 случаев;
Днепропетровская область - 655 случаев;
Донецкая область - 651 случай;
Житомирская область - 1398 случаев;
Закарпатская - 614 случаев;
Запорожская область - 428 случаев;
Ивано-Франковская область - 559 случаев;
Киевская область - 727 случаев;
Кировоградская область - 149 случаев;
Луганская область - 74 случая;
Львовская область - 1092 случая;
Николаевская область - 424 случая;
Одесская область - 997 случаев;
Полтавская область - 394 случая;
Ровенская область - 390 случаев;
Сумская область - 570 случаев;
Тернопольская область - 692 случая;
Харьковская область - 732 случая;
Херсонская область - 96 случаев;
Хмельницкая область - 800 случаев;
Черкасская область - 367 случаев;
Черновицкая область - 596 случаев;
Черниговская область - 475 случаев.
Ранее мы рассказывали, что Министерство здравоохранения Украины расширило оранжевую зону карантина, добавив туда шесть областей. По состоянию на сегодняшний день, 17 украинских регионов оказались в "оранжевой" зоне, четыре области - "желтые", столько же "красные".
Также сообщали, что в Киеве из-за коронавируса весенние каникулы для школьников начнутся раньше срока.