По состоянию на утро среды, 18 марта, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 15 053 человека.

Напомним, что вчера, 17 марта, в стране было выявлено 11 833 новых случая заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных заболевших выросло на 3 220 человек.

О новых жертвах Covid-19 сообщает глава Минздрава Украины Максим Степанов в соцсети.

Общее число заболевших с начала эпидемии в стране на сегодняшний день достигло отметки уже в 1 504 076 человек. Выздоровели за последние сутки 6 514 человек (с начала эпидемии - 1 244 190 человек - Ред.).

Умерло за сутки 267 пациентов (с начала эпидемии - 29 253 - Ред.)

Госпитализировано за сутки 4 376 человек. Среди новых зараженных 744 ребенка и 425 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Житомирской области (1 398 человек), во Львовской области (1 092), Одесской области (997) и Хмельницкой области (800).

В Киеве выявлено 1 092 новых случая.

Ранее "Страна" сообщала, что 17 марта в Украине был установлен суточный рекорд по смертям от коронавируса.

Также мы передавали, что врачи выявили необычный эффект у перенесших Covid-19.