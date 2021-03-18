В заповеднике "Аскания-Нова", расположенном в Херсонской области, снова погибли 18 серых журавлей и 20 огарей. Вероятной причиной гибели стало отравление химикатами.

Об этом рассказал директор биосферного заповедника "Аскания-Нова" Виктора Гавриленко, сообщает "Укринформ".

"Вчера (погибли - Ред.) 18 серых журавлей и 20 огарей. У всех те же признаки отравления препаратом группы бродифакум. В рамках уголовного производства были проведены следственные действия, взяты пробы", - сообщил он.

Как рассказал Гавриленко, он видел в поле около 20 журавлей, которые "чуть-чуть подлетают, три птицы медленно побрели от людей в болото - они являются кандидатами на вымирание".

Первый заместитель главы Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владислав Седик сообщил, что причиной массовой гибели птиц стало зерно, протравленное препаратами на основе бродифакума. Эти препараты вносят фермеры для борьбы с грызунами.

В связи с этим региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС решила рекомендовать с 18 марта приостановить на три недели применение в области препаратов с бродифакумом.

Напомним, в конце прошлого года на Херсонщине уже была похожая ситуация. Тогда погибли 185 серых журавлей.

Причиной гибели редких птиц в заповеднике "Аскания-Нова" стало отравление.