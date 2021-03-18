Те люди, которые благополучно перенесли заболевание коронавирусом и избавились от Covid-19, могут столкнуться c необычным эффектом - со свечением ногтей при ультрафиолетовом освещении.

Об этом рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков, как сообщает Телеграм-канал РИА "Новости".

"Ногти могут светиться у тех пациентов, которые применяли специфические противовирусные препараты против коронавирусной инфекции", - рассказал Тимаков.

Однако причины свечения ногтей пока неизвестны. По словам Тимакова, со временем ногти перестают светиться, когда вновь отрастают, но при этом светятся они как на руках, так и на ногах.

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