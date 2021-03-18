Четверг, 18 марта, стал поистине черным днем для Афганистана. Здесь произошли теракт и катастрофа, которые забрали в общей сложности жизни по меньшей мере 15 человек.

Об этом передает Телеграм-канал РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ и собственные источники.

В Кабуле террористы взорвали автобус с государственными служащими. "Как минимум 6 человек погибли, 16 тяжело ранены", - сообщил источник в министерстве коммуникаций и информационных технологий Афганистана.

А спустя некоторое время пришло известие, что в центральной части Афганистана потерпел крушение вертолет афганского спецназа. В катастрофе погибли 9 человек.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в Афганистане взорвались сотни автомобилей с горючим, 60 человек ранены.

Так же мы рассказывали, что в Афганистане произошел теракт. Погибли 8 человек, есть раненые.