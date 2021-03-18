После того, как официальный Тегеран наконец-то обнародовал отчет о том, как его силы ПВО уничтожили пассажирский самолет компании МАУ, правительство Канады подвергло документ серьезной критике.

Глава МИД Канады Жан-Пьер Марк Гарно и министр транспорта Омар Альгабра заявили, что отчет не является полным и не отвечает на главные вопросы.

Об этом передает Global news.

"В отчете Ирана не делается никаких попыток ответить на критические вопросы о том, что на самом деле произошло. Отчет кажется неполным и не содержит неопровержимых фактов или доказательств", - заявили Гарно и Альгабра.

Правительство Канады все так же продолжает призывать Иран ко "всестороннему и прозрачному" расследованию в соответствии с международными стандартами.

Ранее "Страна" сообщала, что Кулеба раскритиковал отчет Ирана о крушении самолета МАУ: "Это сборник манипуляций".