После того как президент США Джо Байден публично назвал убийцей Владимира Путина в отношениях между двумя странами кризиси углубился еще больше. Москва решила отозвать из Вашингтона своего посла.

Как заявили в МИД РФ, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов приглашен в Москву на консультации, целью которых станет поиск ответов на вопросы "что делать и куда двигаться в контексте отношений с США".

Об этом передает "Интерфакс".

"Посол России в США Антонов вылетает 20 марта в Москву на консультации. В ходе встреч в МИД России и других ведомствах планируется обсудить пути выправления пребывающих в кризисе российско-американских связей", - заявили в российском посольстве.

В российской дипмиссии отметили, что "сложившаяся ситуация стала следствием целенаправленной политики Вашингтона, который на протяжении последних лет, по сути сознательно, заводил двустороннее взаимодействие в тупик. Неконструктивный курс администрации в отношении России не отвечает интересам России и США, а отдельные непродуманные заявления американских руководителей и вовсе ставят под угрозу обрушения и без того избыточно конфронтационные отношения", - подчеркнули российские дипломаты.

Так же в посольстве добавили, что "добрые и прагматичные связи между Россией и США отвечают чаяниям народов наших государств и международного сообщества".

"Для нас же главное - определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы по сути дела в тупик. Мы заинтересованы в том, чтобы не допустить их необратимой деградации, если американцы осознают связанные с этим риски", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Об всем этом и пойдет речь в ходе консультаций МИД России и других профильных ведомств с послом России в Вашингтоне.