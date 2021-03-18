С момента наступления 27 июля 2020 года нового перемирия на Донбассе противник 882 раза нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов погибли 16 и были ранены 69 украинских военных.

Как сообщает "Укринформ", об этом 17 марта заявила украинская делегация во время заседания Форума по сотрудничеству в сфере безопасности ОБСЕ.

По данным украинской делегации, с 27 июля 2020 года по 10 марта 2021 года в 94 из 882 случаев нарушения режима тишины применялись запрещенные Минскими договоренностями 122-мм артиллерийские системы и минометы калибра 120-мм и 82-мм. При этом восемь раз были обстреляны жилые районы.

За последние две недели противник на Донбассе особенно активно нарушали перемирие, совершив 122 обстрела позиций ВСУ, в том числе с использованием минометов калибра 120-мм и 82-мм, а также с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок.

Как заявила украинская делегация, главная цель таких обстрелов - намерение спровоцировать ВСУ на огонь, чтобы в дальнейшем выдвинуть обвинения в нарушении режима прекращения огня с украинской стороны.

"В отдельных случаях противник обстреливал украинские позиции, одновременно подавая в СММ ОБСЕ запрос на режим тишины из-за якобы обстрела, совершенного Вооруженными силами Украины. Это также делается с целью обвинения Вооруженных сил Украины в обстрелах жилых районов и гражданских объектов на временно оккупированных территориях Донбасса", - добавили в украинской делегации.

Также делегация считает, что "российская пропаганда" поддерживает высокий уровень напряженности путем систематического распространения сообщений о якобы подготовке к наступательной операции с украинской стороны. В частности, это происходит перед проведением заседаний Трехсторонней контактной группы с целью срыва ее работы и выдвижения альтернативной повестки дня.

Между тем в отчете правозащитной организации Human Rights Watch сказано, что на Донбассе от обстрелов гражданской инфраструктуры чаще страдают неподконтрольные территории. Это говорит о том, что в зоне конфликта больше стреляет ВСУ.

Ранее "Страна" приводила слова Бориса Грызлова о том, что ВСУ стягивают новые силы к линии соприкосновения на Донбассе.