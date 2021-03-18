В Средиземном море у побережья популярного курорта Анталия отмечено большое скопление больших медуз. В диаметре некоторые достигают полуметра.

Об этом сообщает сайт турецкого телеканала TRT Haber.

Медузы имеют молочно-белый цвет и большой купол.

Турецкие ученые говорят, что это мигрирующая популяция из Красного моря, которая приплыла в воды Средиземного с течением. Через некоторое время, когда течения изменятся, численность популяции уменьшится.

По словам специалистов, контакт с этими медузами вряд ли может завершиться летальным исходом. Но в местах, где в море впадают реки, пресная вода может провоцировать выброс яда. Чтобы нейтрализовать их воздействие на кожу, нужно обработать место ожога чем-нибудь, содержащим аммиак.

Прошлым летом "Страна" сообщала, что в водах Днепра в Киеве поселились медузы и рыба игла.

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