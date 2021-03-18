В Суммах собак будут учить распознавать коронавирус, как это уже делают в Бельгии и в Австрии, где привлекли к обучению служебных армейских псов.

Работниками Сумского национального университета разработан проект, название которого исчерпывающе характеризует его направление и цель: "Методология формирования в служебных собак навыков диагностики инфекционных заболеваний дыхательных путей человека, в том числе СOVID-19".

Об этом информирует "Панорама".

Другими словами, собаки способны распознавать коронавирус и некоторые другие болезни, надо их только научить. Зарубежные научные исследования подтверждают способность собак достоверно диагностировать заболевания людей разных стадиях.

"Опубликовано многочисленные статьи на эту тему, направление считается перспективным. Разработку методологии подготовки собак-детекторов биомедицинских диагностики осуществлено впервые в Украине. Подготовленных должным образом собак можно и нужно внедрять в медицинскую практику. Для борьбы с вирусом нужно широкомасштабное и точное тестирование. И что очень важно, тестирование должно производиться быстро. Собаки-биодетекторы благодаря конструкции своего обонятельного анализатора могут за считанные секунды обнаружить искомый элемент, они чувствуют миллиардные доли действующего вещества", - говорится в сообщении.

Кроме того, по словам исследователей, коронавирус не представляет рисков для собак, также ученым неизвестно о случаях инфицирования COVID-19 у кинологов, работающих с этими собаками.

Ранее "Страна" сообщала, что сами собаки не могут быть переносчиками коронавирусной инфекции.