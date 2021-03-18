В Виннице уличный музыкант принимает деньги по QR-коду.

Об этом рассказывает Винница.info.

Мужчина оформил и напечатал банковский QR-код, благодаря которому прохожие могут отблагодарить за безупречную игру "гонораром" со смартфона.

"У многих прохожих нет наличных. И они мне об этом часто говорили. Ну, вот если бы у меня был QR-код, то мигом бы переводить деньги на мой счет. Я и подумал, а почему это не сделать? Если я и пенсионер, то что, не должен диджитализироваться?", - рассказал музыкант Александр Шамигов.

Шамигова часто можно увидеть в центре Винницы. Обычно в сквере на Европейской площади. Сюда он приезжает на велосипеде с другого конца города.

Свой 20-килограммовый баян "Юпитер" он возит в самодельном багажнике. Зимой поразил прохожих праздничной иллюминацией, которой украсил ровера и музыкальный инструмент.

Диджитализований уличный музыкант со "стажем" шутит, что готов принимать от прохожих и биткоины. А еще, если будет необходимость, приобретет кассовый аппарат с бесконтактной технологии PayPass.

Ранее "Страна" рассказывала, как во Львове музыкантов избили из-за песни на русском языке.

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