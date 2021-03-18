Умер президент Танзании Джон Магуфули. Ему был 61 год. В оппозиции заявили,ч то причиной смерти стали последствия заражения коронавирусом.

О кончине лидера сообщает в Твиттере государственный телеканал TBC со ссылкой на вице-президента страны Самию Хасан Сулуху.

Незадолго до появления новости лидер оппозиции Танзании Тунду Лиссу утверждал, что президент заразился коронавирусом и его госпитализировали в соседней Кении. 15 марта со ссылкой на свои источники Лиссу заявил, что президента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Магуфули отказывался вводить в своей стране локдаун и хвалил тех, кто не носит медицинские маски. Вместо применения научных способов борьбы с распространением инфекции президент просил жителей Танзании молиться для победы над COVID-19 и утверждал, что "коронавирус - это дьявол".

Власти республики еще в апреле 2020 года прекратили публиковать официальную статистику заболевших, что не мешало Магуфули неоднократно заявлять, что его страна свободна от инфекции, и приглашать в республику туристов. Так, прошлым летом политик сообщил, что бог благополучно изгнал коронавирус из Танзании.

Президент также не доверял вакцинам от коронавируса, поскольку их разрабатывают европейцы. Лечить инфекцию, помимо молитв, политик советовал домашними средствами, например, травяными ингаляциями.

С конца февраля Магуфули перестал появляться на публике. Власти страны не раскрывали какую-либо информацию о состоянии президента.

Президентом Танзании Магуфули выбрали в 2015 году. Он стал пятым по счету президентом страны.

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