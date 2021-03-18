В Запорожье правоохранители задержали мужчину, который выстрелил в водителя такси, потому что решил не платить ему за поездку.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области.

Событие произошло 15 марта поздно вечером. В полицию обратился 24-летний местный житель, который сообщил, что в свободное время работает таксистом. Обслуживая очередной вызов, между ним и клиентом произошел конфликт из-за того, что последний отказался оплатить за проезд. Во время спора пассажир произвел несколько выстрелов в сторону водителя и ранил его.

Правоохранители прибыли на вызов и оперативно установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый за совершение разбойного нападения 35-летний житель города Запорожье.

Оружие - пневматический пистолет - изъяли и отправили на экспертизу.

"По факту следователем открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до семи лет", - отметили в полиции.

Злоумышленник задержан. Вскоре ему будет сообщено о подозрении.

Ранее "Страна" рассказывала, как под Черниговом ранее судимый за убийство таксист поругался с пассажиром и зарезал его.

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