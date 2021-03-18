Становление и развитие международных связей Украины с другими государствами обусловило увеличение количества обращений иностранных граждан к нотариусам. Существует мнение, что для иностранцев созданы отдельные процедуры совершения нотариальных действий.

О том, действительно ли для граждан других государств существуют преграды в этом вопросе, рассказали в Северо-Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции (г. Сумы).

Так, согласно действующему законодательству иностранцы и лица без гражданства, находящиеся в Украине на законных основаниях, пользуются теми же правами и свободами, а также несут такие же обязанности, как и украинские граждане.

В ходе совершения нотариальных действий установление личности осуществляется по паспорту или другим документам, которые исключают каких-либо сомнения относительно личности гражданина (национальный паспорт иностранца или документ, его заменяющий, заграничный паспорт, вид на жительство лица, проживающего в Украине). Нюансы: если национальный паспорт составлен на другом языке, нотариусу необходимо предоставить также перевод паспорта, сделанный переводчиком, имеющим соответствующую квалификацию.

Для совершения нотариального действия финансового характера иностранец, кроме документа, удостоверяющего личность, должен предоставить нотариусу регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов, полученный в органах Государственной фискальной службы.

Перед совершением нотариального действия при участии иностранного гражданина нотариус проверяет законность его пребывания в Украине (виза, заграничный паспорт или иммиграционная карта). Если иностранец не владеет украинским языком, то при совершении нотариального действия должен присутствовать переводчик для того, чтобы прочитать и перевести иностранцу содержание подписываемого документа. При этом переводчик вместе с документом, устанавливающим его личность, должен предоставить документ, подтверждающий его квалификацию, то есть диплом с квалификацией переводчика. Только после этого нотариус имеет право совершать нотариальное действие (удостоверять подпись, удостоверять доверенности, договоры и т. п.).

Ранее "Страна" сообщала, что услуги нотариусов могут значительно подорожать.

Также мы рассказывали о том, как в Киеве экс-нардеп с адвокатом и нотариусом пытались продать государственное помещение на Банковой.