Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине пока не будут вводить локдаун из-за вспышки коронавируса. Однако украинцы. по его словам, должны строго придерживаться карантинных требований.

Об этом чиновник сказал 17 марта в эфире ТСН.

"Я не считаю, что нам сейчас нужен общенациональный жесткий карантин. Если будет больше обращаться внимания именно на карантин, действующий на территории региона, чтобы не допустить ситуацию до красного уровня. Если область перешла в этот уровень, то важно выполнять те правила, которые дает Министерство здравоохранения", - пояснил Степанов.

Также глава Минздрава спрогнозировал, что вспышка коронавируса в Украине продлится до конца апреля.

Между тем не далее как 16 марта Степанов называл условие для введения жесткого локдауна.

Как писала "Страна", в Офисе президента не рассматривают вариант объявления тотального карантина, несмотря на рост заболеваемости.