Задержанный ФСБ России в Крыму журналист Владислав Есипенко, который подозревается в сборе информации по заданию украинской разведки, дал интервью. Он признался, что работал на СБУ.

Интервью появилось на сайте телеканала "Крым 24".

Есипенко сказал, что еще до того, как сойтись со спецслужбой работал репортером на полуострове: снимал видеоролики для интернет-издания "Крым.Реалии" (один из проектов "Радио Свобода").

"О жизни людей в Крыму снимал. Выборы. Какое состояние водохранилищ, блиц-опросы. Редакция сама определяла, какие материалы выставлять", – рассказал Есипенко в интервью.

Одним из последних редакционных заданий была съемка квартиры Владимира Зеленского в Крыму.

"Было редакционное задание проекта – снять дом Зеленского. В Ливадии. Я снял это", – сказал Есипенко.

В 2017 году на территории Украины он познакомился с представителем СБУ Виктором Кравчуком. Тот предложил журналисту дублировать всю информацию, которую Есипенко собирал в Крыму, украинским спецслужбам.

"Он предложил дублировать видеоматериалы, которые я снимал на телепроекте "Крым.Реалии". Делал опросы среди людей, закачивал эту информацию на Гугл-диск", – признался Есипенко.

Виктор Кравчук

Между тем украинская прокуратура АР Крым и Севастополя расценила действия сотрудников ФСБ в отношении Есипенко как незаконное лишение свободы.

"Под процессуальным руководством прокуратуры автономии заведено уголовное дело по факту незаконного лишения свободы сотрудника "Радио Свобода" (проект "Крым.Реалии") на территории временно оккупированного полуострова. Действия оккупационных "правоохранителей" квалифицированы по ч. 2 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы)", - сообщила пресс-служба прокуратуры в своем Telegram-канале.



Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Ранее "Страна" приводила видео задержания Есипенко, опубликованное ФСБ.

Мы также писали, что вскоре после задержания выяснилось, что он работал на проект "Радио Свобода".