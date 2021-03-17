Канцлер Австрии Себастьян Курц обратился с призывом к Европейскому агентству лекарственных средств (ЕМА) как можно быстрее допустить российскую вакцину "Спутник V" на рынок Евросоюза.

Об этом он заявил 17 марта в эфире телеканала Ое24.

"Что касается "Спутника V" и других вакцин, то я очень настаиваю на том, чтобы со стороны ответственного агентства в Европе последовала скорейшая регистрация всех вакцин, которые безопасны", - сказал Курц.

По его словам, чем больше вакцин, тем лучше. Глава австрийского правительства добавил, что готов применять препарат в стране при условии его безопасности и что считает вполне реальным получение "Спутника V" для применения в стране.

Ранее "Страна" сообщала, что Евросоюз может одобрить российскую вакцину "Спутник V" в мае.

Мы также писали, что еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон предложил организовать производство "Спутника V" в ЕС.