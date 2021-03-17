В Министерстве здравоохранения заявили, что вакцинация от коронавируса не гарантирует стопроцентной защиты от COVID-19. И заболеть можно даже после полного курса прививок.

Об этом говорится в Фейсбуке Центра общественного здоровья МОЗ.

"Вакцина против COVID-19 не может вызвать заболевание. Однако существует вероятность того, что вы получите первую дозу вакцины уже инфицированным, когда симптомы болезни еще не развились... Даже через три недели после введения второй дозы вакцины существует небольшая вероятностью того, что вы все равно заболеете. Но в этом случае вы скорее всего перенесете заболевание легко и без осложнений", - отметили в ЦОЗ.

В организации напомнили, что организм после прививки нарабатывает иммунитет минимум три недели. И как показывает анализ данных клинических исследований, эффективность вакцины "Ковишилд" после однократной стандартной дозы составляет 76% с 22 по 90 день. Уровень антител сохраняется в течение этого периода с минимальным снижением.



Общая слабость или повышение температуры являются обычной реакцией на вакцину против COVID-19. Эти симптомы исчезают через несколько дней после вакцинации.

Однако при появлении характерных симптомов COVID-19 (высокой температуры, постоянного кашля, потери обоняния или вкуса) следует обратиться к врачу.

Ранее "Страна" сообщала, что после вакцинации заразился коронавирусом главный санврач Украины Виктор Ляшко.

Мы также писали, что симптомы COVID-19 обнаружил у себя после прививки корреспондент телеканала "Украина" Александр Махов.