В Пресненском районном суде Москвы прошли слушания о перестрелке, случившейся в ноябре 2017 года на дне рождения предпринимателя Дмитрия Павлова в башне ОКО "Москва-Сити". Суд допросил по этому делу известного певца Валерия Меладзе в качестве свидетеля обвинения.

О его показаниях рассказало издание "Коммерсантъ".

Меладзе вместе с десятком других популярных артистов должен был выступить на 50-летии Павлова, которое проходило в ресторане башни 17 ноября 2017 года. Певец оказался единственным российским поп-исполнителем, который вышел на сцену. Как он сказал в суде, юбилей в ОКО был "солидным мероприятием", на которое он приехал около 20:00 и, поднявшись на лифте на четвертый этаж, прошел в свою гримерку. День рождения к этому времени уже начался, вспомнил певец, вел его Валдис Пельш. Меладзе начал первую часть своего выступления в 20:30, она продолжалась минут 40.

После этого, по данным издания, юбиляра поздравил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, а затем на сцену вышли, как свидетельствовал Меладзе, "невысокие китайские акробатки". За кулисами же стояло много полуодетых девушек (скорее всего, речь идет о номере канадского Cirque du Sоleil).

Но цирковой номер, по словам свидетеля, неожиданно прервался, так как за кулисы забежали испуганные гости, которые рассказали певцу, что в зале идет стрельба.

"О проведении мероприятия уже никто не говорил", - отметил свидетель, которого, как и остальных артистов, вывели из здания через пожарный выход, так как это был самый безопасный вариант. Вышли артисты в районе Третьего транспортного кольца и еще час ждали машин, поскольку сопровождавшие их люди, опасаясь последствий перестрелки, советовали оставаться на месте. Когда свидетелю показали фрагмент его выступления, записанный кем-то из гостей на мобильный телефон, Меладзе не удержался и пошутил, что никогда не предполагал, что будет смотреть свое шоу в суде.

Накануне, по информации "Коммерсанта", в суде был допрошен Дмитрий Павлов. Он рассказал, что на его день рождения было приглашено 250 гостей, в том числе Гавриил Юшваев, которого свидетель назвал своим другом.

Юшваев в ресторане появился вначале один, но затем рядом с ним оказался Магомед Исмаилов - его Павлов знал как охранника гостя.

Начало перестрелки бизнесмен не видел, так как его поздравляли. Но во время циркового номера "в зале раздались хлопки", стало понятно, что идет стрельба, "поднялся переполох, и гости начали разбегаться". Павлов тоже покинул зал.

О причинах конфликта и вызванной им перестрелке ему рассказали чуть позже тяжело раненные охранники Кирилл Титоренко и Платон Койда (последний потом скончался), которых Павлов навестил в больнице. Как пояснил суду Павлов, из рассказа раненых он понял, что возник конфликт с кавказцами из-за отказа переставить автомобиль Юшваева. Кавказцев было больше десяти, инициатором ссоры стал Магомед Исмаилов (Мага Кобра). Ссора переросла в стрельбу.

"Исмаилова пытались остановить, но он не останавливался", - сказал Павлов.

Показания свидетелей о перестрелке, которая началась на стоянке, а затем переместилась в ресторан, имеют большое значение для суда, так как часть записей с видеокамер была стерта.

В результате стрельбы погиб один и были ранены пять человек. Ее инициатором следствие считает Исмаилова, главу охраны Юшваева и телохранителя бизнесмена Эльдара Хамиева.

Ранее "Страна" писала, что Меладзе и его вторая жена Альбина Джанабаева ждут третьего совместного ребенка.

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