Начиная с ближайших выходных правительство Франции введет более жесткие карантинные ограничения для некоторых регионов, в частности Парижа, на фоне стремительного распространения болезни COVID-19.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Такое объявление сделал в среду после заседания правительства пресс-секретарь кабинета Габриэль Аттал.

Аттал заявил, что новые меры для Парижа могут включать определенную форму ограничения передвижения. Подобные ограничения, в дополнение к общенациональному комендантскому часу, уже вводили в некоторых районах на севере страны.

О новых ограничениях правительство Франции официально объявит в четверг. Впрочем, они не будут включать закрытие школ, добавил Аттал.

Ранее руководитель сети государственных больниц Парижа Мартин Хирш предупреждал, что коронавирус стремительно распространяется в столице Франции и прилегающих районах.

"Вирус не удается контролировать", - отметил Гирш.

Ранее "Страна" сообщала, что во Франции обнаружили новый штамм коронавируса.

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