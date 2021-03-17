В Париже с выходных собираются ужесточить карантин против коронавируса
Начиная с ближайших выходных правительство Франции введет более жесткие карантинные ограничения для некоторых регионов, в частности Парижа, на фоне стремительного распространения болезни COVID-19.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Такое объявление сделал в среду после заседания правительства пресс-секретарь кабинета Габриэль Аттал.
Аттал заявил, что новые меры для Парижа могут включать определенную форму ограничения передвижения. Подобные ограничения, в дополнение к общенациональному комендантскому часу, уже вводили в некоторых районах на севере страны.
О новых ограничениях правительство Франции официально объявит в четверг. Впрочем, они не будут включать закрытие школ, добавил Аттал.
Ранее руководитель сети государственных больниц Парижа Мартин Хирш предупреждал, что коронавирус стремительно распространяется в столице Франции и прилегающих районах.
"Вирус не удается контролировать", - отметил Гирш.
Ранее "Страна" сообщала, что во Франции обнаружили новый штамм коронавируса.
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