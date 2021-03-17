Масштабный сбой сервисов Google произошел у ряда украинских пользователей вечером 17 марта. Это уже не первый сбой сервисов компании за последнее время.

О масштабах происшествия сообщает Downdetector.

Проблемы с доступом к поисковику наблюдаются по всей восточной Европе, в частности, в Украине. Не работает поисковик и прочие сервисы компании. Некоторые пользователи рассказывают в интернете, что продукты Google у них работают, но медленно.

Часть украинских пользователей некоторое время вместо страницы поисковика видела сообщение об отсутствии доступа.

По состоянию на 19:03 работа сервисов Google восстановлена.

Тем временем пользователи Twitter иронизируют по поводу случившегося.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Украине произошел масштабный сбой Telegram.

Также мы писали о том, что в конце прошлого года в работе YouTube произошел глобальный сбой.