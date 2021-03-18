Львовский локдаун и "Спутник" в ЕС

Не дожидаясь решения правительства, во Львове вчера объявили локдаун. Решением мэрии закрыты школы, кинотеатры и музеи, кафе и рестораны вновь могут работать только на вынос и доставку, ограничена работа парикмахерских и непродуктовых магазинов. В общем, ситуация практически повторяет ту, что была в январе, – с одним отличием: теперь уже не центральная власть принуждает регионы, а местная власть сама проявляет инициативу.

Собственно, именно к этому – проявлять инициативу – вчера призвал регионы премьер. И это его заявление вкупе с действиями львовской мэрии стали опровержением позавчерашних комментариев мэра столицы Виталия Кличко, который потребовал полномочий по введению запретов и ограничений, которые, как оказалось, уже имеются у местных властей.

И скорее всего, Киев ими воспользуется еще до конца марта. Ситуация обязывает: вчера был установлен абсолютный антирекорд по суточной смертности от коронавируса, причем столица – в "авангарде" процесса.

Однако, хотя львовский пример налицо, нельзя сказать, что Кличко совсем неправ, поскольку есть карантинные запреты и ограничения, которые могут быть введены только решением центральной власти. Прежде всего речь идет о междугородном транспорте, который, за небольшими исключениями, работает в обычном режиме. И для Киева – главного хаба страны – это является серьезным источником "импорта" коронавируса, особенно из западных регионов.

Между тем правительство отказывается брать ответственность на себя. Вчера Шмыгаль заявил, что всеобщий локдаун будет введен только в случае, если большинство регионов окажутся в красной зоне. На практике это означает, что общеукраинского локдауна правительство вводить не хочет, предпочитая переложить ответственность на местные власти.

Не хочет проявлять инициативы правительство и в вопросе вакцинации. В Украине до сих пор делают прививки только "Ковишилдом", которому не верит большинство населения, – да и того катастрофически не хватает. В такой ситуации (да еще и на фоне нарастающей волны эпидемии) уже пора бы отключить политические аргументы и включить здравый смысл.

Еще в январе была сделана заявка на то, чтобы производить в Украине российский "Спутник V". Тогда нам рассказывали, что это непроверенная вакцина, поэтому о ней не может быть и речи. Но на сегодняшний день уже официальные лица Евросоюза считают "Спутник" качественным препаратом и планируют его закупать и даже производить на своих предприятиях – а у нас есть возможности, есть мощности для собственного производства, и не хватает только одного – мозгов. Чтобы понять, что сегодня нельзя пренебрегать любой возможностью спасти людей и экономику.

За Харьковские соглашения ответит только Головатый?

Нехватка мозгов вчера очень ярко высветилась и в другом вопросе – куда менее важном для страны, но весьма показательном, – о Харьковских соглашениях. Как известно, на прошлой неделе секретарь СНБО Алексей Данилов нашумел с уголовным делом по народным депутатам, которые голосовали за эти соглашения, а уже вчера генпрокурор Ирина Венедиктова первой из ведущих юристов власти прокомментировала эту ситуацию, и весь комментарий можно свести к двум словам: Данилов лоханулся. Никакой юридической ответственности за голосование в парламенте не может быть – и это уже поняли все, кроме СНБО.

Впрочем, один депутат 2010 года таки может понести ответственность – и это стало еще одним примером непродуманности подобных действий власти. Вчера в Конституционном суде был поставлен вопрос о соответствии должности судьи Сергея Головатого, 11 лет назад голосовавшего за Харьковские соглашения. А ведь в СНБО могли подумать о том, что среди тех, на кого они вываливают обвинения, – один из немногих судей КС, верных Банковой…

В неудобной позиции оказалась и фракция "Слуги народа" в парламенте. Вчера некоторые ее депутаты, чтобы показать свою верность президенту и СНБО, внесли в Верховную Раду законопроект о денонсации Харьковских соглашений. Однако инициатива (как и ранее комментарий секретаря СНБО) оказалась непродуманной, поскольку тут же внутри "СН" прозвучало мнение, что, денонсируя эти соглашения, мы пойдем по пути России и фактически сделаем то, чего хочет она.

И в самом деле – ведь Харьковские соглашения являются подтверждением того, что Крым является украинской территорией и что Россия там только арендует военно-морскую базу. Денонсация стала бы косвенным признанием того, что статус арендованных территорий изменился, и в парламенте вовремя спохватились, указав на этот момент.

Вот только теперь нужно спохватиться СНБО и подумать о том, что если Харьковские соглашения нужны Украине, то и заводить уголовные дела не за что.

Казус Мельника: зачем Украина портит отношения с Германией

И еще один пример, мягко говоря, непродуманности действий нынешней власти – теперь уже применительно к внешней политике. Полтора месяца назад посол Украины в Германии Андрей Мельник выступил с жесткой критикой президента этой страны Франка-Вальтера Штайнмайера, причем критикой весьма сомнительного характера – по крайней мере, с точки зрения официального Берлина, который в ответ на нее, образно говоря, покрутил пальцем у виска.

Уже в тот момент отечественный МИД должен был сообразить, что наш посол не соответствует занимаемой должности, потому что функция посла в принципе состоит в том, чтобы налаживать отношения с государством, куда его послали, а не наоборот. И уж тем более, когда речь идет о ведущем государстве Евросоюза, в который мы стремимся на уровне Конституции.

Однако МИД никаких мер не предпринял – даже, судя по всему, Мельнику не сделали устного внушения насчет того, что он, мягко говоря, не прав. И вчера последовала еще одна атака украинского посла на официальный Берлин: он потребовал от немецких властей "положить конец незаконной оккупации Крыма", поскольку это является их моральной обязанностью после того, как Германия в ХХ веке дважды оккупировала этот полуостров.

Аргумент снова сомнительный с исторической точки зрения, поскольку ни в 1918-м, ни в 1941-м (когда немцы входили в Крым), полуостров не входил в состав Украины, а значит, "моральная ответственность" у Берлина может быть только перед Россией.

Но не это главное. Главное в том, что такие заявления в принципе делать нельзя – ни с дипломатической, ни с политической точки зрения.

В общем, можно не сомневаться, что для немецких властей украинский посол уже стал неофициальной персоной нон грата. Его, конечно, не вышлют, но и дел с ним иметь не будут. И если МИД и в этот раз не сделает "оргвыводов", останется сделать вывод, что нынешняя политика украинской власти состоит в том, чтобы испортить отношения еще и с Германией.

Высокие тарифы: почему украинцы винят власть

Центр Разумкова вчера опубликовал результаты свежего социологического опроса, которые лучше всего демонстрируют, почему падают рейтинги власти. Согласно этим результатам, 93% украинцев считают коммунальные тарифы в Украине завышенными, причем больше половины наших граждан вину за это возлагают на правительство или президента.

Данная статистика весьма показательна, даже несмотря на то, что большинство всегда считает, будто переплачивает за те или иные услуги. И показательна она даже не общей цифрой, в которую входит почти все население страны, а тем, что завышенными считает тарифы абсолютное большинство граждан, которые относят себя к категории материально обеспеченных.

Когда такой ответ дают 95% людей, считающих себя бедными, он не удивителен – скорее нужно удивляться тому, что есть 5% малообеспеченных, которые считают тарифы нормальными. Но когда такой же ответ дает 81%, не жалующихся на бедность, это означает, что ситуация с тарифами в Украине действительно ненормальна.

И правы те, кто винит в завышенных расценках на коммунальные услуги центральную власть, поскольку именно от нее зависит такой глобальный вопрос как цена газа (а значит, и цена отопления с горячей водой).

Когда власть любой страны действительно хочет снизить тарифы для населения (и для промышленности, что не менее важно, так как означает количество рабочих мест), она использует для этого все возможности. Лучший пример – Германия, которая именно ради снижения цен на газ участвует в строительстве "Северного потока-2"; можно много говорить о том, насколько опасен этот газопровод для Украины или США, но для немцев он выгоден чисто с экономической точки зрения.

А когда власти плевать на то, могут граждане оплатить тарифы или нет, будет работать промышленность или нет, тогда эта власть подписывает меморандумы с МВФ и заявляет, что тарифы – рыночные.

Конечно, можно парировать, что у Германии нет долгов перед МВФ, а потому и нет обязательств. Но долгов перед МВФ у нее нет как раз потому, что правительство обеспечивает дешевую цену газа, благодаря чему работает промышленность и в кредитах нет необходимости.

"Убийца" Путин: Байден развязывает холодную войну

Международный скандал дня: президент США Джо Байден назвал президента России Владимира Путина "убийцей". В связи с этим Россия уже отозвала "для консультаций" своего посла в Вашингтоне, и это только первая реакция, поскольку заявление является из ряда вон выходящим для международной политики.

На самом деле, конечно, все было не так однозначно: Байден не произносил слово "убийца", он лишь после некоторых раздумий положительно ответил на неудобный вопрос журналиста. Но с точки зрения международной дипломатии это ничего не меняет: если политик хочет уйти от ответа, он всегда может это сделать. Президент США не захотел.

И вопрос только в том, насколько продумана эта новая стратегия Штатов. Называя президента другого государства "убийцей", Байден делает заявку фактически на полный разрыв отношений – ведь не может же сам Белый дом вести дела с "убийцей" (да и Путин такого не простит).

Если учесть, что это происходит после того, как новая администрация США уже объявила главной угрозой для себя Китай, то не сложно спрогнозировать, что Белый дом толкает Пекин и Москву на полный открытый союз.

Больше того: заявление Байдена о "Путине-убийце" ставит ребром вопрос о сотрудничестве европейских стран с Россией, заставляя их сделать выбор. И не факт, что все из них последуют за Соединенными Штатами.

В общем, одним "Yes" президент США начал новый виток холодной войны, в которой против его страны будет целая коалиция с экономическим потенциалом, не меньшим, чем у Америки. И в этой войне, увы, Украина может оказаться едва ли не главным полем боя.