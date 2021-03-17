С 15 марта официально стартовала работа обновленных прокуратур районного уровня. Вместо названия "местные" прокуратуры в районах стали именоваться на американский манер окружными. Хотя никаких округов в Киеве, да и по всей Украине, нет и не было, а административные единицы так и остались районами.

Например, в Киеве на месте десяти местных номерных прокуратур, которые однотипно назывались "Киевская местная прокуратура №1", №2 и так далее до 10, появилось десять окружных прокуратур. Им вернули названия районов, и они стали именоваться Шевченковская окружная прокуратура города Киева, Соломенская окружная прокуратура и так далее.

"Страна" разобралась, к чему привела реформа прокуратуры, кроме смены названий.

Генпрокурор Ирина Венедиктова на недавней встрече с послами Еросоюза и международными донорами отчиталась, что реформа прокуратуры фактически завершена, а все недобропорядочные и неграмотные прокуроры уволены. По ее словам, из более 11 000 прокуроров 7 157 успешно преодолели все этапы проверки на профпригодность и добропорядочность.

Куда же подевались остальные почти четыре тысячи местных прокуроров? Неужели все оказались профнепригодными и недобропорядочными?

Большинство этих людей не смогли пройти один из этапов аттестации и 12 марта были уволены из рядов прокуратуры. Остальные зависли.

К "зависшим" относятся те, кто вообще не проходил аттестацию по состоянию здоровья либо потому, что находится в отпуске по уходу за ребенком (среди таких немало и мужчин). Им перенесли аттестацию на неопределенную дату, однако окружными прокурорами до прохождения тестов не назначили.

Еще одна группа прокуроров добивается пересдачи второго этапа - теста на общие способности. По слухам, этот этап включает задания с геометрическими фигурками и вопросами типа "Какие рыбы относятся к хрящевым?", а разработала их фирма, по словам экс-прокурора Константина Кулика, занимающаяся "торговлей бананами с лотков".

Сообщается, что тесты якобы разрешили пересдать. Учитывая лавину решений админсудов, восстановивших на работе уволенных из Генпрокуратуры и областных прокуратур людей как раз по результатам второго этапа аттестации, вероятно, в Офисе генпрокурора решили дать экзаменуемым второй шанс. Однако дату этих пересдач пока не озвучили, и эта группа прокуроров тоже зависла в неопределенности.

Они не уволены, но с 15 марта утратили статус прокурора, не имеют полномочий и права подписи, выведены за штат на минимальную зарплату, но продолжают вхолостую ходить на работу.

Что же получилось в результате реформ, например, на местном уровне в Киеве?

Как рассказали источники "Страны", во многих районах, где было по 40-50 прокуроров, осталось меньше половины сотрудников.

Что это значит и чем чревато? Тем, что оставшиеся прокуроры теперь вынуждены выполнять вдвое, а то и втрое больше работы, чем раньше. Это при том, что и до реформы нагрузка в районах была самой большой: на одного прокурора в местной прокуратуре Киева приходилось более 500 уголовных производств. К тому же сотрудников назначали старшими прокурорами и обязывали осуществлять процессуальное руководство. К этому добавлялись не менее двух-трех судебных заседаний по сути в день. А также рассмотрение жалоб граждан, участие в рассмотрении неотложных ходатайств у следственных судей, участие в следственных действиях, поездки в апелляционную инстанцию по апелляциям на меры пресечения и для согласования документов, связанных с проведением негласных следственных-розыскных действий.

После реформы каждый прокурор окружной прокуратуры вынужден работать еще и за своего уволенного или выведенного за штат коллегу: заниматься его "досудебкой", судебными делами и тому подобным.

Если учесть, что определенное количество прокуроров в окружных прокуратурах еще и находится на больничных и в отпусках, то с уверенностью можно сказать, что реформы очистили прокуратуры от прокуроров в буквальном смысле этого слова.

"Если раньше адвокаты и стороны жаловались на неявку прокуроров в суды в связи с аттестацией, то сейчас в районах того же Киева физически не осталось прокуроров, способных перекрыть свои заседания в суде и еще поучаствовать в делах уволенных или зависших за штатом коллег", - жалуются наши собеседники из столичной прокуратуры.

Более того, с 15 марта добавились еще и технические проблемы.

Как пишут в закрытой Facebook-группе прокуроров, обновился Единый реестр досудебных расследований, в который добавили новые окружные прокуратуры.

Но из-за технической ошибки во всех окружных прокуратурах обнулились списки дел прокуроров и их ЕРДР стал девственно чистым. Проще говоря, прокуроры перестали видеть в своих сегментах ЕРДР все свои уголовные производства, утратили возможность следить за сроками, отслеживать незаконные закрытия дел следователями и вообще контролировать все движение уголовных производств.

К 17 марта эту проблему так и не удосужились исправить.

То есть руководителям окружных прокуратур, которым еще не назначили заместителей (а таких большинство), теперь, видимо, придется потратить уйму рабочего времени, чтобы опять назначить группы прокуроров во все не закрытые уголовные производства за все годы с момента появления ЕРДР в 2012 году.

Вероятно, последствия этих реформ простые граждане ощутят на себе в ближайшие дни.

Гасить кадровый голод в Офисе генпрокурора предложили оригинально: внести изменения в закон "О прркуратуре" и убрать обязательное требование для кандидата в прокуроры о двухлетнем юридическом стаже. То есть набирать будущих прокуроров хотят прямо со студенческой скамьи. Чем такие прокуроры будут лучше уволенных сотрудников - загадка. Ведь чтобы они обрели хотя бы минимальный опыт, потребуется не менее двух лет практической работы. А до этого намечается серьезная турбулентность в прокуратурах на местах, которую может усугубить надвигающаяся судебная реформа.

Напомним, Владимир Зеленский взялся реформировать прокуратуру летом 2019 года, после выборов в новый состав парламента.

Контроль за реформой постоянно осуществляют представители Запада, перед которыми отчитываются наши власти.