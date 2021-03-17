Экс-президент Петр Порошенко записал видеообращение, которое начал с комментария слов Джо Байдена, назвавшего главу Кремля Владимира Путина убийцей. Лидер "Евросолидарности" заявил, что он и его команда именно так называют Путина с 2014 года.

Обращение Порошенко опубликовал 17 марта в Фейсбуке.

"Путин - убийца". То, что наша команда говорит с 2014 года. То, что с 2019 года ни разу не решился произнести Зеленский, вслух на весь мир произнес Джозеф Байден. Хороший ответ на вопрос Who is Mr. Putin. Такое публичное признание американского президента для Украины - на вес золота. Я хотел бы поблагодарить первое лицо Соединенных Штатов за ценные слова", - сказал Порошенко.

Его заявление прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

"Порошенко записал большое видео, в котором хвалился, что называл Путина убийцей ещё с 2014 года. Ну, как он на самом деле его называл, мы все прекрасно слышали благодаря пленкам Деркача. "Жму руку, обнимаю", - эти слова вряд ли забудутся так быстро, как Порошенко этого бы хотелось", - написал канал.

Ранее "Страна" приводила полную расшифровку пленок Деркача с милой беседой Порошенко и Путина.

Мы также разбирали заявление экс-президента о том, что он лоббирует телефонный разговор Байдена и Зеленского.