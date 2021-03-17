В Херсонской области на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 17 марта обсуждали предотвращение массовой гибели краснокнижных животных на территории заповедника "Аскания-Нова". Комиссия решила призвать фермеров не использовать яды для травли грызунов, от которых гибнут и редкие птицы.

Об этом сообщается на сайте Херсонской ОГА.

Первый заместитель председателя Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владислав Седик констатировал, что в Херсонской области возникла сложная ситуация с массовым заселением полей грызунами. И что с ними необходимо было бороться.

"Чтобы сдерживать массовое заселение грызунами, фермеры начали вносить препараты для борьбы с ними. Причиной массовой гибели птиц стало именно протравленные зерно препаратами на основе бродифакума", - сказал Седик.

А и.о. начальника ГУ Госпродпотребслужбы в области Наталья Клим доложила, что на территории одного из фермерских хозяйств в Каховском районе было найдено разбросанное зерно синего цвета. Его изъяли специалисты службы вместе с правоохранителями.

В итоге комиссия приняла решение рекомендовать предприятиям и гражданам, имеющим в собственности и в пользовании земельные участки, начиная с 18 марта приостановить на три недели применение на территории области препаратов с бродифакумом, используемых для борьбы с грызунами.

Как сообщала "Страна", в конце февраля и марте на Херсонщине погибли неестественной смертью сотни птиц.

После расследования было установлено, что пернатых погубила отрава против грызунов.