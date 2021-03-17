Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что в парламенте есть необходимое количество голосов для принятия законопроекта "О денонсации Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины".

Об этом он заявил в эфире "5 канала".

"Я думаю, что он появится (в повестке дня сессии Рады, – Ред.). Как и любой другой законопроект, он был расписан, сейчас буде находиться в комитете, который обработает, и после этого у него есть шансы попасть в зал Верховной Рады. Думаю, что сегодня он абсолютно спокойно может быть рассмотрен в стенах Верховной Рады… Мне кажется, что именно по состоянию на сегодня есть большая вероятность того, что необходимое количество голосов (минимум 226, – Ред.) за принятие этого законопроекта будет набрано", – сказал Разумков.

Также он заявил, что поддерживает возможность принятия законопроекта и подчеркнул, что "после оккупации Россией украинского Крыма странно, когда такой документ (Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины, – Ред.) сохраняется в качестве законодательного акта в правовом поле Украины".

Напомним, ранее народные депутаты из фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №0095 "О денонсации Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины".

Ранее на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины решили поручить СБУ обстоятельства голосования в 2010 году по ратификации Харьковских соглашений о продлении пребывания ЧФ РФ в Крыму до 2042 года.

"Есть отдельное поручение СБУ выяснить, каким способом эти 236 депутатов голосовали по этому вопросу. Если СБУ сочтет необходимым, она должна открыть (производства) по 111 ст. УК (госизмена) к соответствующим лицам", - сказал секретарь СНБО Алексей Данилов 11 марта на брифинге в Киеве по окончании заседания СНБО.

Главное следственное управление СБУ начало досудебное расследование в отношении должностных лиц органов госвласти по факту совершения государственной измены в 2008-2010 гг.

В частности, расследуются обстоятельства подготовки и подписания 21 апреля 2010 года "Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины до 2042 года", соблюдение регламента и процедур во время ее утверждения депутатами Верховной Рады. По предварительным данным следствия, подписание этого документа привело к увеличению количества личного состава воинских формирований и спецслужб РФ, причастных к аннексии территории АР Крым в 2014 году.

Кроме того, председатель ВРУ напомнил, что депутаты не несут ответственность за голосование в зале, поэтому не уверен, что решение СНБО о привлечении депутатов, поддержавших Харьковские соглашения от 2010 года о продлении пребывания ЧФ РФ на территории Украины до 2042 года, может быть реализовано в полном объеме.

Зачем в Украине через 11 лет вспомнили про Харьковские соглашения "Страна" уже подробно разбиралась.