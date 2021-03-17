Бывший президент Петр Порошенко заявил, что несмотря на прогибы власти Владимира Зеленского перед Россией готов поддержать некоторые ее шаги. И даже по своим каналам лоббирует проведение телефонного разговора между своим преемником на посту президент и главой Белого дома Джо Байденом.

Об этом Порошенко сказал в видеообращении, опубликованном в Фейсбуке.

"Во всех этих шагах (в реформах и борьбе с коррупцией - Ред.) мы как государственная оппозиция готовы поддерживать власть. Мы даже сейчас по своим связям лоббируем телефонный разговор Байдена с Зеленским. Не для Зеленского, конечно, стараемся, а для государства, потому что национальные интересы Украины требуют диалога с США на высшем уровне. От этого зависит наша безопасность, от этого зависит наша победа в войне с Россией. От этого зависит перспектива нашего членства в Евросоюзе и НАТО. От этого зависит будущее Украины", - заявил Петр Порошенко.

"Порошенко продолжает стоить из себя человека с большими связями в Вашингтоне, - комментирует Telegram-канал Политика Страны. - Но это внешняя мишура. На самом деле у Порошенко есть план, о котором "Страна" уже писала - уговорить американцев надавить на Зеленского, чтоб тот назначил досрочные выборы парламента, после чего Порошенко рассчитывает создать "проамериканскую" коалицию со "слугами" (так он "продает" эту идею Вашингтону) и стать премьером. А потом преобразовать Украину в парламентскую республику и стать по сути главой государства.

Не факт, конечно, что этот план выгорит. В том числе и по причине сильного недоверия окружения Байдена и в целом истеблишмента Демпартии к Порошенко. Но экс-президент продолжает прикладывать немалые усилия, чтоб убедить американцев".

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