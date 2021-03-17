С 8 по 14 марта в Украине ОРВИ, включая коронавирус, заразились 198 455 человек. Циркуляции вирусов гриппа не зарегистрировано.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.

Сообщается, что интенсивный показатель заболеваемости на 8,1% превысил эпидемический порог, который рассчитан для Украины. Это на 9,5% меньше аналогичного периода прошлого сезона.

Интенсивность эпидпроцесса в Киевской, Донецкой, Черкасской и Сумской областях соответствует среднему уровню. Там наблюдается превышение эпидпорога на 3,1–13,3%.

В Закарпатской, Житомирской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях высокий уровень интенсивности эпидемиологического процесса: эпидпорог превышен на 28,4-62,5%.

В других регионах интенсивность эпидпроцесса ОРВИ, в том числе коронавирусной инфекции, на низком уровне.

Напомним, ранее медики объяснили украинцам, какие симптомы ОРВИ могут говорить о заражении коронавирусом.

Также мы писали, что в МОЗ сообщили, сколько украинцев заболели ОРВИ и Covid-19 за первую неделю марта .