Ученики, которые заканчивают получение начального (4-е классы) и базового общего среднего (9-е классы) образования, будут освобождены от прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА) в 2020/2021 учебном году.

Об этом пишет пресс-служба Минобразования в среду.

Соответствующий приказ МОН от 03.03.2021 года №273 зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 16.03.2021 по №338 / 35960.

"Решение принято в связи с установлением для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины режима чрезвычайной ситуации в соответствии с п.1 распоряжения Кабинета министров от 25 марта 2020 №338-р "О переводе единой государственной системы гражданской защиты в режим чрезвычайной ситуации"", - говорится в сообщении.

Так, согласно позиций 32 и 33 раздела II классификационных признаков чрезвычайных ситуаций, превышение порогового уровня заболеваемости людей гриппом, острыми респираторными вирусными заболеваниями в два и более раза в течение периода более 2 недель в двух и более административных районах области (Автономная Республика Крым, города Киев и Севастополь), городах или в целом по стране, инфекционные заболевания людей выявленной этиологии отнесены к чрезвычайным ситуациям природного характера.

"С учетом этого, Минобразования освободило от прохождения государственной итоговой аттестации соискателей заведений общего среднего образования 4-х и 9-х классов в 2020/2021 учебном году. В соответствующем документе об образовании учащихся, освобожденных от ГИА, необходимо сделать запись "освобожден (а)", - сказали в ведомстве.

Соответствующее решение будет способствовать организованному завершению учебного года учащимися, которые заканчивают получение начального и базового общего среднего образования в условиях распространения на территории Украины COVID-19.

Решение вступит в силу в день его опубликования в "Официальном вестнике Украины".

Напомним, ранее сообщалось, что в Минобразования порекомендовали школам продлить каникулы из-за коронавируса.

Также мы писали, что Минобразования утвердило программу для школьников, которая включает курс этики или культуры добрососедства.