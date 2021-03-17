Днем в Тернополе автомобиль, который перевозил вакцины от коронавируса, попал в ДТП. В результате пострадали три человека, ампулы с вакциной не повредились.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Тернопольской области.

"В дорожно-транспортном происшествии не разминулись два автомобиля. Авария произошла 17 марта около полудня в Тернополе на улице Микулинецкой. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. По предварительной информации, автомобиль марки "Renault Duster", принадлежащей медучреждению, остановился на регулируемом пешеходном переходе. В этот момент в него сзади въехало другое авто", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, авария произошла из-за несоблюдения дистанции водителем "Ford".

Машина медпомощи двигалась в направлении города Бучач, куда вез вакцину от коронавируса.

"На момент удара в Renault, кроме водителя, было еще четверо пассажиров. Трое из них обратились за медпомощью. Ампулы с вакциной не повреждены", - добавили правоохранители.

Решается вопрос о внесении данного факта в ЕРДР согласно ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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