Полиция Киевской области установила личность мужчину, который погиб во время взрыва в Боярке. Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.115 (умышленное убийство).

Об этом сообщает полиция региона со ссылкой на слова главы полиции области Андрея Небытова.

Отмечается, что правоохранители проработали место происшествия и выяснили, что в результате взрыва погиб мужчина.

"Полицейские оперативно установили личность погибшего. Им оказался 34-летний уроженец АР Крым, который в течение длительного времени проживал в Киеве. Как выяснилось, в городе Боярка жила бывшая подруга погибшего, которой он одолжил деньги. Но между молодыми людьми произошла ссора, поэтому мужчина стремился вернуть долг. Женщина отказалась отдавать деньги. Тогда мужчина не нашел ничего лучшего, как отомстить", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, у мужчины была мастерская, он приобрел необходимые вещества и сделал самодельное взрывное устройство. Позже, как установлено, он приехал на такси к месту назначения и через несколько минут после того, как он вышел из автомобиля, раздался взрыв.

"К месту жительства женщины он не дошел несколько метров - устройство взорвалось в его руках", - добавили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжается, правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства происшествия и проводить экспертизы.

Напомним, о взрыве в Боярке стало известно ночью 16 марта, около 4 утра. Происшествие случилось на улице Королюка. Взрыв был достаточно громкий - его было слышно даже в другом районе города.

Позже сообщалось, что прокуратура установила личность человека, которого разорвало взрывом в Боярке.